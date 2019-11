Verbij verslaat Nuis met baanrecord op 1000 m

Schaatser Kai Verbij heeft bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Thialf het baanrecord op de 1000 meter van Kjeld Nuis overgenomen. De wereldkampioen op deze afstand versloeg de olympische titelhouder in een rechtstreeks duel: 1.07,48 tegen 1.07,82. De oude toptijd op de Friese ijspiste was 1.07,64, gereden door Nuis in december 2017.

Het nieuwe baanrecord van Verbij is een officieus wereldrecord voor een laaglandbaan. Met de 25-jarige sprinter van Team Reggeborgh en nummer twee Nuis, die evenals op de 1500 meter bijna opnieuw ten val kwam, plaatsten ook Thomas Krol (1.07,88), Hein Otterspeer (1.08,55) en Dai Dai Ntab (1.08,80) zich voor de komende wereldbekers.

Michel Mulder, zevende op de 500 meter, greep ook op de 1000 meter mis. De olympisch sprintkampioen van Sotsji 2014 reed de twintigste tijd (1.10,83), mede door een aantal foutjes in de balans. Zijn tweelingbroer Ronald Mulder haalde het wel op de 500 meter (derde), maar stelde op de 1000 meter eveneens teleur: veertiende in 1.10.00.