Verstappen: ik had tweede kunnen worden

Max Verstappen keek zondag met een tevreden gevoel terug op de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Nederlandse coureur van Red Bull baalde alleen van het slot. Verstappen naderde Lewis Hamilton, maar kon de Britse wereldkampioen niet passeren vanwege een gele waarschuwingsvlag na een crash van Kevin Magnussen. “Jammer, anders hadden we tweede kunnen worden. Dit was een goede race”, zei Verstappen, die in de WK-stand opschoof naar de vierde plek.

“We kwamen net wat snelheid te kort om Mercedes vandaag aan te vallen, al hebben we het redelijk bij kunnen houden gedurende de wedstrijd”, vervolgde Verstappen. “Ik hoop dat we volgend jaar echt mee kunnen doen om de wereldtitel.”

Hamilton verzekerde zich voor de zesde keer van de titel. “Het is fenomenaal wat hij laat zien”, zei Verstappen, die ook nog een sneer uitdeelde aan Ferrari. Sebastian Vettel viel al snel uit en Charles Leclerc werd vierde. “Dat krijg je wanneer je stopt met valsspelen.”