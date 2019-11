Wereldtitel Alex Márquez in Moto2

De Spaanse motorcoureur Alex Márquez heeft de wereldtitel in de Moto2-klasse met nog één race op zak binnen. Bij de Grote Prijs van Maleisië op het circuit van Sepang eindigde Márquez als tweede achter de Zuid-Afrikaan Brad Binder. Dat gaf hem voldoende voorsprong om zonder zorgen uit te kijken naar de slotrace van het seizoen. Die is op het thuiscircuit in Valencia.

De Moto2-kampioen is de jongere broer van Marc Márquez, de wereldkampioen in de MotoGP.

De Nederlander Bo Bendsneyder, vertrokken vanaf de 23e startpositie, kwam ten val.