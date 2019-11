Zwemmer Kamminga grijpt in Kazan naast zege

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Kazan naast de winst gegrepen op de 200 meter schoolslag. De 24-jarige Zuid-Hollander, die de afgelopen weken dit nummer won bij de wereldbekers in Boedapest en Berlijn, eindigde in de Russische stad als tweede achter wereldrecordhouder Anton Tsjoepkov. De Rus was een klasse apart in 2.07,71, Kamminga klokte 2.09,26.

Begin vorige maand dook Kamminga in de Hongaarse hoofdstad als eerste Nederlander onder de 2.08 (2.07,96). Kamminga won in Boedapest alle drie de schoolslagafstanden, in Berlijn zegevierde hij op de 100 en 200 meter. In Kazan werd hij derde op de 50 school en tweede op de 100 school (in een nieuwe recordtijd van 58,98). Ook op die afstand moest hij Tsjoepkov voor zich dulden.

Kira Toussaint, specialiste op de rugslag, deed op de laatste dag in Kazan mee aan de 100 meter vrije slag. Toussaint eindigde als vijfde in 54,78, de winst ging naar de Australische Cate Campbell (52,76).