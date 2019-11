Atletiekunie schakelt Dopingautoriteit in

De Atletiekunie heeft de Dopingautoriteit gevraagd om uit te zoeken wat klopt van de verklaring van Madiea G., de atlete die maandag door een Duitse rechter werd veroordeeld tot 8,5 jaar celstraf. Via haar advocaat verklaarde G. dat ze dacht dat er dopingproducten in plaats van drugs in haar auto lagen toen ze op 18 juni bij een routinecontrole net over de Duitse grens werd aangehouden. Volgens G. was de doping niet alleen voor haar bedoeld, maar ook voor andere atleten.

“Die verklaring heeft ons verrast”, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse atletiekbond. “Het was voor ons aanleiding om onmiddellijk melding te doen bij de Dopingautoriteit. We willen uitgezocht hebben wat van die verklaring klopt. Er zal vervolgonderzoek plaatsvinden, door de Dopingautoriteit en hopelijk ook in Duitsland.”