Darter Van Gerwen klopt Noppert in Amsterdam

Darter Michael van Gerwen heeft voor de vierde keerde World Series of Darts gewonnen. In Amsterdam versloeg de regerend wereldkampioen zijn landgenoot Danny Noppert. Het was voor het eerst op dit toernooi dat er een geheel Nederlandse finale was. ‘Mighty Mike’ won overtuigend met 11-2.

Noppert had de finale bereikt door de Engelse darter Dave Chisnall te verslaan. De Brit had in de kwartfinales Raymond van Barneveld uitgeschakeld. Dat was de laatste partij in Nederland voor de vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag. Op het WK over een maand wil Van Barneveld zijn laatste toernooi spelen.

Van Gerwen won de World Series of Darts eerder in 2015, 2016 en 2017. Vorig jaar ging de titel naar James Wade.