Drie handbalsters staan voor WK-debuut

In de selectie waarmee handbalbondscoach Emmanuel Mayonnade naar het WK in Japan afreist zijn drie speelsters opgenomen die niet eerder aan een groot toernooi hebben deelgenomen. Annick Lipman, Larissa Nüsser en Bo van Wetering mogen zich op gaan maken voor hun eerste WK. De door Mayonnade samengestelde groep telt achttien speelsters, van wie er steeds zestien worden opgenomen in de wedstrijdselectie. Het WK is van 30 november tot en met 15 december.

Nederland is ingedeeld in een groep met Noorwegen, Slovenië, Servië, Angola en Cuba. De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde. Op 30 november opent Oranje de groepsfase met een wedstrijd in Kumamoto tegen Slovenië.

Selectie Oranje: Lois Abbingh, Delaila Amega, Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Dione Housheer, Jessy Kramer, Annick Lipman, Angela Malestein, Larissa Nüsser, Estavana Polman, Martine Smeets, Inger Smits, Danick Snelder, Tess Wester en Bo van Wetering.