Eis van 7,5 jaar celstraf topatlete Madiea G.

De Duitse justitie eist 7,5 jaar celstraf voor de Nederlandse topatlete Madiea G., die eerder dit jaar werd aangehouden met vele kilo’s harddrugs in haar auto. De officier van justitie vindt dat G. zich schuldig heeft gemaakt aan invoer van drugs en betrokkenheid bij de handel daarvan.

De atlete, meervoudig Nederlands kampioene op de 100 en 400 meter, werd op 18 juni aan een grensovergang bij het Duitse Elten aangehouden met onder meer ruim 13 kilo crystal meth en 43,3 kilo xtc met een geschatte straatwaarde van 2 miljoen euro in de kofferbak van haar auto. Ook troffen de douaniers naast 12.000 euro aan cash nog eens 3 kilo ketamine aan, zo bleek tijdens de zitting.

Volgens advocaat Norman Werner, die G. bijstaat bij de rechtszaak in de Duitse stad Kleef, dacht zijn cliënt dat ze alleen dopingproducten achterin haar auto had liggen. Ze wilde haar prestaties richting de WK in Doha verbeteren door verboden middelen te gebruiken. Volgers Werner wist G. niet dat er drugs in de auto lag.

De officier noemde dat verhaal ongeloofwaardig. Hij ziet G. als een koerier, die geweten moet hebben dat er grote hoeveelheden drugs in haar auto lagen. De 27-jarige Amsterdamse wilde zelf niets zeggen. Ze liet dat over aan haar advocaat. Die pleitte voor een mildere straf, omdat G. volgens hem niet wist van de drugs. De atlete wilde niet zeggen wie de spullen in haar auto had geladen en waar ze die naartoe moest brengen. Ze zou in ieder geval onderweg zijn geweest naar een training in Düsseldorf. Tegen de douaniers had G. gezegd dat in de kartonnen dozen in de kofferbak sportschoenen zaten, maar vervolgens bleek het om drugs te gaan, aldus de getuigen.

De rechtbank doet rond 13.45 uur uitspraak.