Ferrari niet blij met sneer van Verstappen

Ferrari is boos over de insinuaties van concurrerende Formule 1-teams dat de Italianen de afgelopen races vals hebben gespeeld. Zo zei Max Verstappen na de Grote Prijs van de Verenigde Staten over de matige prestaties van de Ferrari-rijders: “dat krijg je als je stopt met valsspelen”.

Verstappen zinspeelde op speculaties dat Ferrari een onreglementaire truc gebruikte om extra brandstof in de motor te injecteren, om zo meer vermogen en een hogere topsnelheid te krijgen. Ferrari-teambaas Mattia Binotto ontkende de truc. “Ik hoor deze opmerkingen. Ze zijn zeer teleurstellend. Deze opmerkingen zijn volledig verkeerd, ze zijn niet goed voor de sport en iedereen moet een beetje voorzichtiger zijn”, zei Binotto in een reactie op de uitlatingen van de Nederlander.

Binotto wilde niets weten over het vermeende gebrek aan snelheid. Voor de race in Austin was er volgens hem niets aan de motoren veranderd. “We zaten zaterdag dicht bij poleposition. Onze prestaties toonden aan dat we nog steeds snel zijn,” zei de Italiaan.

Het was ook andere teams opgevallen dat de Ferrari’s op de rechte stukken langzamer waren dan in de voorgaande weken. “We hebben naar de gegevens gekeken. Hun topsnelheid is lager dan de laatste races”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff, die niet wilde zeggen of dat ook echt de reden was van de matige Ferrari-prestaties.

Ferrari-coureur Charles Leclerc kon in Austin de koplopers niet bijhouden en eindigde als vijfde, op ruim 52 seconden van winnaar Valtteri Bottas. Zijn Duitse teamgenoot Sebastian Vettel viel al vroeg in de wedstrijd uit met een kapotte ophanging. Max Verstappen eindigde als derde en Mercedes-coureur Lewis Hamilton won zijn zesde wereldtitel in de Formule 1.