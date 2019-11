Giovinazzi verlengt contract bij Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi is ook volgend jaar coureur bij het Zwitsers/Italiaanse Formule 1-raceteam van Alfa Romeo Sauber. De 25-jarige Italiaan maakte dit jaar zijn debuut voor het team. In de Grote Prijs van Oostenrijk afgelopen juni reed hij voor het eerst in zijn carrière in de punten. Hij eindigde dit seizoen drie keer in de top 10.

Giovinazzi is dit seizoen de tweede rijder van het team naast de Fin Kimi Räikkönen. De 40-jarige oudgediende is voor volgend seizoen ook de teamgenoot van de Italiaan.

De teamleiding zegt erg blij te zijn met de ontwikkeling van de rijder. “Antonio heeft het in zijn eerste volledige F1-jaar heel goed gedaan. Hij heeft zich gedurende het jaar voortdurend verbeterd. Antonio heeft zich ontpopt tot een zeer snelle coureur, zelfs naast Kimi. We verwachten dat hij zich nog verder zal ontwikkelen naarmate zijn ervaring groeit”, aldus teambaas Frédéric Vasseur van Alfa Romeo Racing.