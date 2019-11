Gomes breekt enkel bij Everton – Spurs

Het gelijkspel tussen Everton en Tottenham Hotspur op Goodison Park (1-1) werd zondag overschaduwd door een overtreding van de Zuid-Koreaan Son Heung-min op de Portugees André Gomes van Everton. Gomes brak daarbij zijn enkel en moet een operatie ondergaan. Dat laat zijn club Everton weten.

Son ging een kwartier voor tijd van achteren met een tackle door op de Portugees, wellicht uit wraak voor een duel enkele minuten eerder waarbij Gomes de Zuid-Koreaanse aanvaller van de Spurs had geraakt met een elleboog. Gomes kwam vervolgens verkeerd neer. Zijn enkel leek een kwartslag gedraaid en is naar alle waarschijnlijkheid gebroken. Son raakte volledig van slag toen hij zag wat het gevolg was van zijn overtreding en barstte in tranen uit. Hij werd door scheidsrechter Martin Atkinson met rood van het veld gestuurd.

Dele Alli had de Spurs in de 63e minuut op voorsprong gebracht in Liverpool. In de lange periode van extra tijd maakte Cenk Tosun gelijk.

“Het is een lastig moment voor ons als groep en we zullen André alle steun geven die hij nodig heeft na deze ernstige blessure”, zei de Portugese coach Marco Silva. “Ik ben er 100 procent zeker van dat hij er sterker uit zal komen als voetballer en als mens, omdat hij een fantastisch persoon en fantastische professional is.”

Ook Tottenham-coach Mauricio Pochettino betuigde zijn medeleven en veel beterschap aan Gomes en zijn familie. “We vinden het allemaal heel erg voor André. Het is een heel heftig moment en namens de Spurs kan ik zeggen dat al onze gedachten bij hem zijn.”