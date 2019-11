Nadal voor het eerst dit jaar op 1

De naam van Rafael Nadal prijkt voor het eerst dit jaar bovenaan de wereldranglijst. De 33-jarige Spanjaard heeft de eerste plaats overgenomen van Novak Djokovic, die afgelopen week weliswaar het masterstoernooi van Parijs won, maar toch moest plaatsmaken voor Nadal. De Serviër stond een jaar geleden ook in de finale in Parijs, terwijl Nadal geen punten had te verdedigen omdat hij afgelopen jaar al na de US Open een punt achter zijn seizoen zette vanwege een buikspierblessure.

De 33-jarige Spanjaard voerde de wereldranglijst precies een jaar geleden voor het laatst aan. Hij was daarna steeds de nummer 2 achter Djokovic. Nadal haalde in Parijs de halve finales, maar moest zich vlak voor het begin van zijn partij tegen Denis Shapovalov terugtrekken vanwege (opnieuw) een buikspierblessure. Bij de ATP Finals van volgende week in Londen kan Djokovic de koppositie al weer overnemen en zo het jaar als nummer 1 afsluiten.

Bij de vrouwen sluit Ashleigh Barty het seizoen af als aanvoerster van de wereldranglijst. De 23-jarige Australische, die eind vorig jaar nog op de vijftiende plek stond, behaalde op Roland Garros haar eerste grandslamtitel en zegevierde afgelopen week ook op de WTA Finals in Shenzhen. Kiki Bertens, die als reserve toch mocht meedoen aan het slottoernooi en daar als enige Barty wist te verslaan, nam de negende plaats over van de Amerikaanse Serena Williams. De 27-jarige Westlandse sloot het vorige seizoen ook af als nummer 9 van de wereld. Bertens bereikte dit jaar haar hoogste positie ooit op de mondiale ranking, vierde.