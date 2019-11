Rechter veroordeelt Madiea G. tot 8,5 jaar cel

Een Duitse rechter heeft de Nederlandse atlete Madiea G. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8,5 jaar. De straf viel nog hoger uit dan de eis van de officier van justitie, die voor 7,5 jaar cel had gepleit. Vanwege de grote hoeveelheid drugs die in de auto van G. werd aangetroffen, achtte de rechtbank in Kleef zo’n straf op z’n plaats.

De atlete barstte in tranen uit toen ze de uitspraak hoorde. Haar advocaat Norman Werner, die zich verbaasde over de hoogte van de straf, kondigde direct aan in beroep te gaan.

De 27-jarige Amsterdamse, meervoudig Nederlands kampioene, werd op 18 juni bij een routinecontrole net over de Duitse grens bij Elten aangehouden met vele kilo’s harddrugs in haar auto. Douaniers troffen onder meer ruim 13 kilo crystal meth en 43,3 kilo xtc met een geschatte straatwaarde van 2 miljoen euro aan in de kofferbak. Daarnaast vonden ze nog eens 12.000 euro cash en ook 3 kilo ketamine tussen de spullen in de auto.

Volgens Werner dacht zijn cliĆ«nte dat ze alleen dopingproducten achterin haar auto had liggen. Ze wilde haar prestaties richting de WK in Doha verbeteren door verboden middelen te gebruiken. Volgens de advocaat had G. met “duistere figuren” afgesproken dat ze doping naar Duitsland zou smokkelen, in ruil daarvoor mocht ze zelf ook wat gebruiken. Volgers Werner wist G. niet dat het om drugs ging.

De officier noemde dat verhaal ongeloofwaardig en de rechter ging daarin mee. Ze zien G. als een koerier, die geweten moet hebben dat er grote hoeveelheden drugs in haar auto lagen. De atlete wilde zelf niets zeggen tijdens de zitting. Ze liet dat over aan haar advocaat.

G. behoorde jaren tot de Nederlandse top op de sprintnummers. Ze veroverde nationale titels op 100 en 400 meter en is op die laatste afstand met haar persoonlijk record van 51,12 de op een na snelste Nederlandse ooit. Alleen Lisanne de Witte heeft harder gelopen. De Amsterdamse maakte deel uit van het team dat meedeed aan de Olympische Spelen van Rio op de 4×400 meter. Ze was er in mei van dit jaar ook bij toen de estafetteploeg zich plaatste voor de WK.