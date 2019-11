Roda JC speelt gelijk bij Jong PSV

Roda JC heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie gelijkgespeeld bij Jong PSV. Op trainingscomplex De Herdgang werd het 1-1. Bij winst waren de Limburgers medekoploper geweest in de strijd om de titel in de tweede periode.

Roda kwam nog wel op voorsprong, door een doelpunt van de Engelsman Ike Ugbo. De Belg Cyril Ngonge maakte gelijk.

Volendam won bij Jong Ajax. De formatie van coach Wim Jonk, die als speler én trainer een verleden bij Ajax heeft, deed dat op De Toekomst met 3-1. Nick Doodeman, Marco Tol en Francesco Antonucci scoorden voor Volendam, Ryan Gravenberch deed dat voor de thuisclub.