Schulting wint in wereldbeker 1000 meter

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Salt Lake City goud gepakt op de 1000 meter. De olympische kampioene en wereldkampioene op de 1000 meter bleef de Chinese shorttracksters Yutong Han en Chutong Zhang voor.

Schulting passeerde in haar finale Seo Whi-min, die daarna bij een aanval ten val kwam. De Zuid-Koreaanse kreeg een penalty. In de slotronde wist Schulting in de binnenbocht Han van de zege te houden.

Lara van Ruijven pakte op de tweede 500 meter van het wereldbekerweekend brons. De zege ging naar de Canadese Kim Boutin, die in de kwartfinale met 41,936 een nieuw wereldrecord had geschaatst.