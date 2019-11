Twijfels advocaat over aanhouding Madiea G.

Het Openbaar Ministerie bij de rechtbank in het Duitse Kleef heeft maandag laten weten dat de douane bij toeval de auto van Madiea G. had aangehouden voor een routinecontrole. Maar advocaat Norman Werner van G. twijfelt sterk aan die lezing. Hij sluit niet uit dat het aanhouden van de auto waarin G. reed, doelbewust was. Dat liet Werner na afloop van de strafzaak tegen zijn cliënte desgevraagd aan het ANP weten.

Tijdens het horen van vijf getuigen door de rechtbank in Kleef maandag zeiden twee douaniers dat de auto bij één van hen was opgevallen. Om die reden zou zijn besloten de auto te controleren op drugs en wapens. Maar advocaat Werner toonde zich argwanend: een geleasede Toyota Yaris valt niet zomaar op, vindt hij. Hij sloot niet uit dat het aan de kant zetten van G. een gerichte actie was.

De Duitse rechtbank veroordeelde G. tot 8,5 jaar cel wegens drugssmokkel en betrokkenheid bij drugshandel. Zij gaat in hoger beroep.

De 27-jarige Amsterdamse, meervoudig Nederlands kampioene, werd op 18 juni bij de controle net over de Duitse grens bij Elten aangehouden met vele kilo’s harddrugs en 12.000 euro contant geld in haar auto. Volgens Werner wist G. niet dat het om drugs ging, maar de rechtbank gelooft haar niet.