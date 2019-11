Volleybalbond bevestigt komst coach Caprara

Giovanni Caprara wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. De bond Nevobo bevestigde de komst van de Italiaan maandag op het hoofdkantoor in Utrecht. Caprara is momenteel clubtrainer in eigen land bij Il Bisonte Firense.

Hij volgt Jamie Morrison op. De Amerikaan werd onlangs weggestuurd wegens tegenvallende prestaties van Oranje. Nederland verloor op het olympisch kwalificatietoernooi de doorslaggevende wedstrijd tegen Italiƫ. Op de Europese titelstrijd hield het op in de kwartfinale.

De belangrijkste opdracht van Caprara is Nederland op de Olympisch Spelen van 2020 in Tokio te krijgen. De laatste kans daarop is op het OKT van januari in Apeldoorn.