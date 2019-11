Volleybalsters hebben nieuwe bondscoach

De Nederlandse volleybalsters hebben een nieuwe bondscoach. Wie dat is, wordt maandag om 17.00 uur bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Nevobo in Utrecht. Volgens De Telegraaf gaat het om de 56-jarige Italiaan Giovanni Caprara, nu clubtrainer van Il Bisonte Firenze, waarvoor onder anderen de Nederlandse internationals Laura Dijkema en Nika Daalderop spelen. Caprara is ook bondscoach van de vrouwen van Azerbeidzjan.

Technisch directeur Joop Alberda van de nationale bond besloot vorige maand om afscheid te nemen van bondscoach Jamie Morrison. De Amerikaan moest vertrekken omdat Oranje dit jaar tegenvallend presteerde. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) verloren de volleybalsters de beslissende wedstrijd tegen gastland Italië en op het EK bleven ze in de kwartfinales steken.

Oranje, vierde op het laatste WK, heeft nog één kans om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De volleybalsters strijden begin volgend jaar op het OKT in Apeldoorn met zeven andere landen (Turkije, Duitsland, Bulgarije, Polen, België, Kroatië en Azerbeidzjan) om één ticket naar Tokio.