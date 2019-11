WADA richt dopingonderzoek ook op Sifan Hassan

Wereldantidopingorganisatie WADA heeft een onderzoek aangekondigd naar alle atleten die hebben getraind bij de Amerikaan Alberto Salazar. Dat meldt de BBC. Tot de pupillen van Salazar behoorde tot voor kort ook de Nederlandse atlete Sifan Hassan.

Zij bezorgde Nederland in september twee gouden medailles bij de WK atletiek, op de 1500 en 10.000 meter. Salazar kreeg tijdens het toernooi in Doha te horen dat hij per direct voor vier jaar is geschorst wegens het overtreden van dopingregels. Zijn beroep tegen de straf loopt nog.

De atleten die trainden bij Salazar deden dat als lid van het Nike Oregon Project. Door de schorsing van Salazar is de groep ontbonden en zijn Hassan en andere atleten nu op zoek naar nieuwe trainers.

Hassan zei begin vorige maand over de zaak: ‘’Ik ben een schone atlete. Ik heb nooit iets fouts genomen, mij is nooit iets aangeboden en ik heb nooit iets verdachts gezien.’’