Wielrenner Devolder (40) stopt

De Belgische wielrenner Stijn Devolder heeft in stilte zijn loopbaan beëindigd. De tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen debuteerde in 2001 als stagiair bij Mapei – Quick-Step en reed ook nog twee seizoenen voor de Nederlandse ploeg Vacansoleil-DCM. “Ik had het besluit afgelopen zomer al genomen. De leeftijd begint mij parten te spelen”, zei de 40-jarige Belg.

Devolder had eigenlijk in 2018 al willen stoppen, maar kon een aanbod van Corendon-Circus niet weerstaan. “Omdat ik de kans kreeg om dit jaar bij Corendon aan de zijde van Mathieu van der Poel te fietsen, besloot ik nog een jaar door te gaan. Nu is het genoeg. Ik ben tevreden over mijn carrière en de resultaten die ik heb behaald”, aldus de West-Vlaming. Van der Poel loofde zijn geroutineerde ploeggenoot nog na de Ronde van Vlaanderen waarin de Nederlander ondanks een val nog als vierde eindigde.” Devolder, die voor tal van teams uitkwam, won de Belgische klassieker in 2008 en 2009 en werd ook onder meer drie keer Belgisch kampioen op de weg en twee keer Belgisch kampioen tijdrijden.