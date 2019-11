Bennema niet langer coach van Samuel

Topsprintster Jamile Samuel wordt niet langer getraind door Bart Bennema op nationaal trainingscentrum Papendal. Dat zegt Bennema dinsdag in De Telegraaf.

Over de reden doen beide partijen geen mededelingen. Maar tijdens de wereldkampioenschappen in oktober in Doha was er een akkefietje rond Samuels vriend Rutger Koppelaar. De al uitgeschakelde polsstokhoogspringer was voor straf teruggestuurd naar huis omdat hij bij een bijeenkomst niet de kleding van de teamsponsor had gedragen. Ook Samuel deed dat niet. Zij mocht toch blijven, maar begreep dat niet.

„Ik vind dat Jamile gedrag vertoond heeft waar ik op een gegeven moment niet meer overheen kon stappen”, aldus Bennema in de krant. “Ik heb het haar zo duidelijk mogelijk uitgelegd. Ik wens haar natuurlijk alle succes toe. Ook realiseer ik mij dat dit een ongelukkig moment is, net nu ze is geopereerd. Ik zorg voor een goede overdracht en als bondscoach zal ik haar in de toekomst vanzelfsprekend optimaal begeleiden.”

Samuel, die zich afgelopen week liet opereren aan haar achillespees, zegt het besluit niet te begrijpen. “Kleine dingen zijn op te lossen en zo krap voor de Spelen is de timing vervelend. Ik heb door mijn blessure bovendien een lastig jaar gehad.”