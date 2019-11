Eerste nederlaag voor Philadelphia 76ers

De basketballers van Philadelphia 76ers hebben de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De ploeg ging met 114-109 onderuit tegen Phoenix Suns.

Devin Brooker was met 40 punten uitblinker bij de Suns. Ricky Rubio voegde er 21 punten en 10 assists aan toe. Voor de Suns was het de vijfde overwinning in zeven duels. Het team is bezig aan de beste start sinds het seizoen 2013-2014.

De 76ers moesten het in de wedstrijd stellen zonder topscorer Joel Embiid, die voor twee wedstrijden is geschorst. Al Horford was met 32 punten op dreef voor de 76ers, maar dat was niet voldoende om zijn team naar de winst te leiden.

Golden State Warriors boekte de eerste overwinning in de nieuwe thuisarena Chase Center in San Francisco. De Warriors versloegen Portland Trail Blazers met 127-118. Rookie Eric Paschall blonk uit met 36 punten voor de thuisploeg.

James Harden had met 44 punten en 10 rebounds een groot aandeel in de overwinning van Houston Rockets op Memphis Grizzlies. De Rockets wonnen het duel met 107-100.