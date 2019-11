In Diamond League geen plek voor 200 meter

De 200 meter is een van de disciplines die in 2020 niet voorkomt in het programma van de Diamond League, een reeks van topwedstrijden in de atletiek. De Nederlandse Dafne Schippers geldt doorgaans als een van de favorieten op dit onderdeel.

Naast de 200 meter staan ook de 3000 meter steeplechase, het hink-stap-springen en discuswerpen niet langer op het programma bij mannen én vrouwen, zo maakte de internationale atletiekfederatie IAAF bekend. Zo blijven er nog twaalf disciplines over, bij zowel mannen als vrouwen. De organisatoren hopen op deze manier een compacte show van anderhalf uur over te houden, meer geschikt voor televisie.

Op heel wat ‘meetings’ zullen de geschrapte disciplines wel plaatsvinden, maar een klassement wordt niet meer bijgehouden.

De IAAF vreest voor overbelasting in het olympische jaar voor de atleten op de 200 meter, die ook vaak op de 100 meter uitkomen. De andere onderdelen werden geschrapt omdat ze het minst populair zijn bij het publiek.