Olympisch bokskampioene Adams stopt

De Britse Nicola Adams stopt met haar professionele boksloopbaan. Dat heeft de tweevoudig olympisch kampioene woensdag laten weten in een open brief in de krant Yorkshire Evening Post. Adams (37) stopt met boksen om verdere lichamelijke schade te beperken. Ze werd bij de Spelen van Londen 2012 de eerste vrouw ooit die olympisch goud in het boksen veroverde. In Rio verdedigde ze vier jaar later met succes haar titel.

“Ik ben erg blij dat ik mijn land heb kunnen vertegenwoordigen”, schrijft ze. “Mijn twee olympische medailles en WBO-titel waren een droom die uitkwam. Maar het heeft zijn tol geĆ«ist voor mijn lichaam.” Adams heeft problemen met een oog. “Blijven boksen zou tot onherstelbare schade en zichtverlies kunnen leiden.”