Goede start Luiten in Turkije

Golfer Joost Luiten is donderdag goed gestart bij het Turkse Open in Antalya. Hij had voor zijn eerste ronde 67 slagen nodig en kwam daarmee uit op de gedeelde zesde plaats. Hij deelt deze positie onder anderen met de Engelsman Justin Rose, die het toernooi vorig jaar en in 2017 won.

De Engelsman Tom Lewis en de Oostenrijker Matthias Schwab gaan samen aan de leiding met 65 slagen.

Luiten noteerde twee bogeys, maar zette daar ook vijf birdies tegenover. Op de elfde hole maakte hij een eagle.