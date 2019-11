Michel Kreder beëindigt wielerloopbaan

Michel Kreder beëindigt zijn wielerloopbaan. Via Instagram laat hij weten na tien jaar uit te kijken naar een “normaal” leven zonder de fiets. “Het is een fantastische reis geweest en ik zal met mijn coachingbedrijf ook betrokken blijven bij het wielrennen.”

De 32-jarige Kreder reed afgelopen seizoen voor het Chinese continentale team Ningxia Sports Lottery-Livall. Hij kwam bij dit team terecht na zijn vertrek bij Aqua Blue Sport in 2018.

Kreder begon in 2009 bij het toenmalige Rabobank Continental Team en werd daarna prof bij Garmin. Hij stond tot 2013 bij deze ploeg onder contract en debuteerde in 2010 in de Ronde van Spanje. Hij boekte onder meer ritzeges in de Ronde van de Middellandse Zee en de Ronde van de Sarthe. In 2014 tekende hij bij het Belgische Wanty-Groupe Gobert, een jaar later ging hij naar Roompot.

Kreder komt uit een echte wielerfamilie. Broer Raymond en neef Wesley zijn nog steeds actief in het peloton. Met zijn broers Raymond en Stefan zette hij vorig jaar al een bedrijf op dat helpt bij wielertrainingen en clinics geeft.