Sprinter Bennett weg bij wielerploeg Bora

Wielrenner Sam Bennett vertrekt na zes jaar bij de ploeg Bora-hansgrohe. De Ierse sprinter, geboren in België, had al eerder aangegeven weg te willen en lag met zijn werkgever overhoop over de duur van zijn contract. Volgens Belgische media zal Bennett zijn loopbaan voortzetten bij Deceuninck – Quick-Step, de ploeg van manager Patrick Lefevere.

“Bij Bora-hansgrohe ontwikkelde Bennett zich de voorbije zes jaar tot een van de beste sprinters van het peloton. Maar het werd steeds moeilijker om de doelen van de ploeg en de renner op elkaar af te stemmen”, aldus de Duitse formatie in een verklaring. “Het management heeft de wens van Bennett aanvaard om het team te verlaten en zijn loopbaan elders voort te zetten.”

Bennett bezorgde Bora-hansgrohe de afgelopen jaren een reeks overwinningen. Vorig jaar won de 29-jarige Ier drie etappes in de Ronde van Italië. Dit seizoen was hij onder meer twee keer succesvol in de Ronde van Spanje en hij won ook twee ritten in Parijs-Nice.