Tennisster Pliskova weg bij coach Martinez

Tennisster Karolina Pliskova heeft afscheid genomen van haar coach Conchita Martinez. De Tsjechische nummer 2 van de wereld werkte ruim een jaar samen met de Spaanse oud-tennisster, in 1994 winnares van Wimbledon. “Het was een moeilijke beslissing, aangezien we een geweldig seizoen hebben gehad”, meldde Pliskova op Instagram over de breuk met Martinez. “Bedankt voor alles. Het leven zit vol veranderingen!”

De lange Tsjechische werkte eerder met onder anderen Tomás Krupa en Rennae Stubbs. Martinez kwam de begeleidingsstaf van Pliskova vorig jaar versterken en werd begin dit seizoen haar vaste coach, na het vertrek van Stubbs.

Pliskova boekte dit jaar vier toernooizeges: op hardcourt in Brisbane en Zhengzhou, op het gravel in Rome en op het gras van Eastbourne. Bij de WTA Finals in Shenzhen haalde Pliskova vorige week de halve finales, waarin ze moest buigen voor Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld.