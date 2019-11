Baanwielrenners kloppen Britten op teamsprint

De Nederlandse sprinters hebben bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Glasgow goud gepakt op de teamsprint. Het Nederlandse trio versloeg in de finale Groot-Brittannië met 1,352 seconde verschil, met een tijd van 42,163. Het Nederlandse trio van Beat Cycling Club werd door Frankrijk van het brons gehouden.

Nils van ’t Hoenderdaal, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland leken in de finale geduchte concurrentie van de Britten te krijgen. Die waren in het onderlinge duel in de finale zelfs sneller bij de eerste en tweede tussentijd. Met een razendsnelle slotronde stelde Hoogland tegen Joseph Truman het goud alsnog zeker.

Roy van den Berg, Matthijs Büchli en Theo Bos grepen tegen Frankrijk naast het brons. Bos kon het als slotrijder niet afmaken voor Beat.