Bouwman: excuses aan Pechstein onnodig

Erik Bouwman peinst er niet over excuses te maken richting Claudia Pechstein. “Waarom? Ik heb geen problemen met haar”, zegt de 46-jarige Nederlander, bondscoach van de nationale Duitse schaatsploeg.

Pechstein heeft een moeizame verhouding met de Duitse bond. Ze traint al een aantal weken mee met de Poolse selectie omdat ze in het voorseizoen van Bouwman te horen kreeg dat ze niet meer welkom is. “We hebben in de zomer een goed gesprek gehad. Alleen liep het anders dan Claudia had bedacht”, aldus Bouwman.

De oorzaak van het probleem ligt bij de WK afstanden van begin dit jaar in Inzell, waar Pechstein niet wilde meedoen aan de ploegenachtervolging omdat ze de voorkeur gaf aan haar individuele afstanden.