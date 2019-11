Luiten zakt uit top tien in Antalya

Golfer Joost Luiten is uit de top tien gezakt bij het Turkse Open in Antalya. Hij voltooide zijn tweede ronde in 69 slagen en is daarmee uitgekomen op 8 slagen onder par. Daarmee staat hij momenteel gedeeld vijftiende.

Luiten sloeg vier birdies en een bogey. Daarmee kwam hij vrijdag uit op -3. Na de eerste dag stond de golfer nog op de zesde plaats na een ronde van 5 onder par.

De Oostenrijker Matthias Schwab gaat aan de leiding. Hij ging rond in 67 slagen, nadat hij op de eerste dag maar 65 slagen nodig had. Hij staat daarmee op 12 slagen onder par.