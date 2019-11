Toussaint zwemt in Doha naar tweede goud

Zwemster Kira Toussaint heeft bij de wereldbeker in Doha haar tweede gouden medaille gepakt. De 25-jarige Toussaint zegevierde vrijdag op de 100 meter rugslag. Ze deed dat in 59,14 seconden, een evenaring van het Nederlands record dat ze vorige week zwom in Kazan. In de Russische stad deed Toussaint dat in de series, in Doha in de finale.

De rugslagspecialiste zegevierde donderdag al op de 50 meter (27,80). Dat betekende haar vierde zege op rij in de wereldbeker op dit sprintnummer. Op de 100 rug bleef Toussaint de Australische Emily Seebohm (59,30) en Kaylee McKeown (59,60) net voor.

Arno Kamminga moest op de 50 meter schoolslag genoegen nemen met de derde plaats, in 27,12. Het verschil met de Japanse winnaar Yasuhiro Koseki (27,07) en Felipe Lima uit Braziliƫ (27,11) was echter bijzonder klein.