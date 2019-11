WK hockey 2022 in Spanje én Nederland

De Internationale Hockey Federatie (FIH) heeft de organisatie voor het wereldkampioenschap voor vrouwen in 2022 toegewezen aan Spanje. Opvallend daarbij is dat er ook wedstrijden in Nederland worden gespeeld. De Nederlandse hockeybond (KNHB) ondersteunde het ‘bid’ van Spanje. Dat er tijdens één WK in twee landen wordt gespeeld is niet eerder voorgekomen.

De Spaanse hockeybond diende twee varianten in bij de FIH. De ene ging uit van organisatie door Spanje alleen, de andere werd ondersteund door de KNHB. Met deze tweede variant versloeg Spanje de ‘bids’ van Duitsland, Maleisië en Nieuw-Zeeland.

Twee van de vier poules worden gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen, waaronder die met Nederland. Ook de ‘cross-overs’ (tussenronde na groepsfase) en kwartfinales worden over beide landen verdeeld. De halve finales en finales vinden plaats in Spanje.