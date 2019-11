Barty vernedert Garcia in finale Fed Cup

De tennisteams van Australië en Frankrijk zijn in evenwicht na de eerste twee partijen in de finale van de Fed Cup in Perth: 1-1. Kristina Mladenovic bracht de Franse ploeg aan de leiding met een overtuigende zege van 6-1 6-1 op Ajla Tomljanovic, maar Ashleigh Barty sloeg daarna keihard terug voor de thuisploeg door Caroline Garcia met 6-0 6-0 van de baan te meppen.

Voor Australië is de finale van de Fed Cup in eigen land de ideale gelegenheid om na 45 jaar weer eens de trofee in de landencompetitie van het vrouwentennis te veroveren. De ploeg maakte een valse start in het snikhete Perth. Een nerveuze Tomljanovic kwam er tegen Mladenovic, de nummer 40 op de wereldranglijst, niet aan te pas. De Française gunde haar tegenstander twee games.

Barty vervulde daarna haar rol als kopvrouw van Australië met verve. De nummer 1 van de wereld stond geen game af en vernederde Garcia in 56 minuten. “Dit was waarschijnlijk de beste partij die ik ooit heb gespeeld”, zei Barty na haar demonstratie.

Barty en Mladenovic treffen elkaar zondag in de derde partij.