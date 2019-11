Fietsen Nieuwenhuis gestolen bij EK veldrijden

De crossfietsen van veldrijder Joris Nieuwenhuis zijn gestolen bij het EK veldrijden in het Italiaanse Silvelle. Dat meldt zijn team Sunweb op social media. De 23-jarige Nieuwenhuis is een van de vijf Nederlandse renners die zondag bij de profs in actie komt.

Volgens de wielerploeg betreft het fietsen van het merk Cervélo die zijn gestolen uit een busje dat op een beveiligde parkeerplaats bij het teamhotel stond. Sunweb roept getuigen op zich te melden bij de politie.

Nieuwenhuis deed vorig jaar voor het eerst mee bij de profs op het EK. Toen eindigde hij als zevende achter winnaar Mathieu van der Poel, die zondag opnieuw de grote favoriet voor het Europees goud is.