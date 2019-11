Golfer Luiten valt verder terug in Turkije

Golfer Joost Luiten heeft zijn positie in het Turkish Airlines Open in de derde ronde niet kunnen verbeteren. De Nederlandse prof noteerde een score van 71 slagen, één onder het baangemiddelde, en staat in het klassement niet meer bij de beste twintig.

Het was zijn slechtste score tot dusver in het toernooi uit de Europese Tour, waar 7 miljoen dollar prijzengeld wordt verdeeld. Luiten opende donderdag met 67 slagen (-5) en vervolgde vrijdag met 69 slagen (-3). In de derde rondgang langs de 18 holes van de Montgomerie Maxx Royal in Antalya schreef hij drie birdies op zijn kaart, maar ook twee bogeys.