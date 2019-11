Zwemmer Kamminga grijpt weer net naast zege

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de wereldbeker in Doha wederom net naast een overwinning gegrepen. De 24-jarige Katwijker eindigde als tweede op de 200 meter schoolslag. Kamminga werd nipt afgetroefd door de Russische wereldrecordhouder Anton Tsjoepkov, die aantikte in 2.08,37. De Nederlander was een fractie langzamer: 2.08,39.

Tsjoepkov heeft het wereldrecord in handen met 2.06,12. Kamminga scherpte begin vorige maand in Boedapest het Nederlands record op de 200 school aan tot 2.07,96. Hij dook als eerste Nederlandse man onder de 2.08.

Kamminga greep vrijdag ook al net naast de zege op de 50 school. Met 27,12 zat hij toen slechts vijf honderdsten van een seconde achter de Japanse winnaar Yasuhiro Koseki. Op de dubbele afstand, de 100 school, eindigde Kamminga op 0,14 van Koseki als tweede.