Matthijs Büchli is er bij de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in Glasgow niet in geslaagd de finale te halen op de keirin. De Nederlandse wereldkampioen eindigde in zijn heat als derde en rijdt later zondag de B-finale.

Büchli nam met nog twee ronden te gaan de leiding, maar werd op de meet geklopt door de Brit Jason Kenny, de Duitser Stefan Bötticher en de Rus Shane Perkins.

Jeffrey Hoogland werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.