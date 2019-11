Djokovic start WTA Finals met zege

Novak Djokovic heeft zijn eerste wedstrijd op de ATP Finals in Londen gewonnen. De als tweede geplaatste Serviër ontdeed zich in twee sets van de Italiaan Matteo Berrettini: 6-2 6-1.

Djokovic brak in de eerste set twee keer de service van de Italiaanse nummer acht van de wereld. In de tweede set won Berrettini wel een keer de opslagbeurt van de Serviër, maar leverde hij drie keer zijn eigen opslag in. Op zijn eerste matchpoint op 5-1 sloeg Djokovic meteen toe.

In dezelfde groep komen later zondag Roger Federer en Dominic Thiem in actie.