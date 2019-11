Golfer Luiten ook subtopper in Turkije

Golfer Joost Luiten heeft ook in het Turkish Airlines Open genoegen moeten nemen met een positie in de subtop. De Nederlandse prof eindigde na vier ronden op de golfbaan van Antalya als gedeeld 25e in het lucratieve toernooi van de Europese Tour. Hij eindigde met een solide ronde van 69 slagen, drie onder par, en kwam uit op een totaal van 276 slagen, 12 onder par.

Luiten, zesvoudig winnaar op de Europese Tour, heeft dit jaar nog geen toernooi gewonnen. Na zijn tiende plaats in september in het KLM Open is een echte topklassering uitgebleven. De geboren Bleiswijker heeft wel een en ander aangepast in zijn spel. Hij heeft zijn grip bij het putten veranderd en is in zee gegaan met de Britse sportpsycholoog Karl Morris om zijn mentale weerbaarheid te vergroten.

De Nederlander opende in Antalya met een score van 65, goed voor de vijfde plaats in de tussenstand. De ronden erna zakte hij steeds iets verder terug. Hij maakte in zijn slotronde wel vijf birdies, maar noteerde ook twee bogeys.

Liefst zes golfers eindigden na vier ronden (72 holes) op 268 slagen, 20 onder par. Zij spelen in een play-off om de eindzege.