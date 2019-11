Yara Kastelijn heeft tamelijk verrassend de Europese titel in het veldrijden veroverd. De 22-jarige Nederlandse renster soleerde op het zware parcours in het Italiaanse Silvelle naar het goud. Ze nam in de eerste ronde al afstand van haar concurrenten en kwam met een voorsprong van 12 seconden op de Italiaanse Eva Lechner over de meet. Kastelijn onttroonde Annemarie Worst, die al vroeg in de wedstrijd afhaakte, maar desondanks naar het brons croste.