Shorttracksters Schulting en Van Ruijven vallen

Suzanne Schulting en Lara van Ruijven zijn er bij wereldbekerwedstrijden shorttrack in Montréal niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 500 meter. Beide schaatssters, de regerend wereldkampioenen op respectievelijk de 1000 en 500 meter, gingen in hun heat onderuit. Yara van Kerkhof plaatste zich wel. Zij finishte in haar heat tweede.

Ook de shorttrackers waren niet succesvol op de 500 meter in Canada. Dylan Hoogerwerf liep in de kwartfinale van de 500 meter tegen een straf aan. Itzhak de Laat ging in zijn heat onderuit en kreeg daarna een straf.