Springruiter Schuttert wint GP Maastricht

Springruiter Frank Schuttert heeft bij Jumping Indoor Maastricht de grote prijs, goed voor 33.000 euro, gewonnen. De 26-jarige ruiter uit Ommen bleef met Queensland E in de barrage zijn landgenoten Leopold van Asten en Maikel van der Vleuten voor.

In de jump-off met tien ruiters kwam Schuttert na een foutloze omloop tot 35,31 seconden. Van Asten werd met VDL Groep Miss Untouchable tweede met 35,48 seconden. Van der Vleuten zat daar met Beauville Z drie honderdsten van een seconde achter. Willem Greve eindigde met Zypria S net naast het podium. Hij werd in 36,29 seconden vierde.

“Dit is een fantastisch mooie overwinning. Hij stond ook hoog op mijn lijstje”, zei Schuttert in het MECC in Maastricht. “Ik ben trots op mijn paard Queensland E. Hij is een echte meewerker.”