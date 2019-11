Van der Poel vertrouwde op slotronde

Mathieu van der Poel erkende dat de Belgische veldrijders het hem moeilijk hadden gemaakt bij het veroveren van zijn derde Europese titel op rij. “Ik had er vooraf al voor gevreesd dat het moeilijk zou worden en dat is ook gebleken”, zei hij tegen Sporza. Pas in de slotronde van het EK in het Italiaanse Silvelle wist de wereldkampioen zijn laatste tegenstander, Eli Iserbyt, achter zich te laten. Op de meet had hij drie seconden voorsprong op Iserbyt. Laurens Sweeck werd op 20 seconden derde.

Zenuwachtig was Van der Poel niet geworden van de tegenstand. “Het voordeel is dat ik heel rustig kan blijven tot in de finale. Ik weet dat ik nog altijd een goede laatste ronde in de benen heb.”

Van der Poel nam het initiatief in de slotronde, precies zoals hij het zich had voorgenomen. “Ik wilde niet met te veel man de laatste ronde ingaan. Het was op dit parcours moeilijk om er voorbij te komen. Als je op kop reed, kon je een foutje maken. Als tweede kon dat fataal zijn.”