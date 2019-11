Atletiekcoach Salazar naar tribunaal CAS

Atletiekcoach Alberto Salazar vecht bij het hof van sportarbitrage CAS zijn dopingschorsing van vier jaar aan. Het tribunaal in Lausanne bevestigde dat de Amerikaan beroep heeft aangetekend tegen de straf die het Amerikaanse antidopingbureau USADA hem in oktober oplegde.

Ook arts Jeffrey Brown, die nauw samenwerkte met Salazar in het zogeheten Nike Oregon Project en eveneens voor vier jaar is geschorst, is naar het CAS gestapt.

Salazar was coach van onder anderen Sifan Hassan. De Nederlandse atlete sloot zich in 2016 aan bij de trainingsgroep van de voormalige marathonloper in Portland. Hassan won op de afgelopen WK atletiek in Doha goud op de 10.000 meter en de 1500 meter. Nog tijdens het toernooi in Qatar kreeg Salazar de schorsing opgelegd.

Het CAS laat weten dat Salazar en Brown de nodige tijd hebben gevraagd om bewijsmateriaal te verzamelen. Hun zaken zullen zeker niet voor maart 2020 voorkomen.

USADA oordeelde na jarenlang onderzoek en op basis van tientallen getuigenissen dat Salazar en Brown diverse dopingregels hebben overtreden. Het duo zocht voortdurend de grenzen op om hun atleten beter te maken. Sportkledingfabrikant Nike, financier van het trainingscentrum, heeft inmiddels het project in Oregon stopgezet.

Het Amerikaanse antidopingbureau benadrukte dat Hassan niet betrokken is bij de dopingzaak van Salazar. De atlete zelf heeft herhaaldelijk gezworen dat ze haar sport schoon beoefent. Door de schorsing is Salazar niet meer de trainer van Hassan. Ze heeft te kennen gegeven graag in Amerika te blijven. Haar management en de Nederlandse Atletiekunie zoeken nog naar de beste oplossing.