Raonic meldt zich af voor Daviscup

Tennisser Milos Raonic doet deze maand niet mee aan de finaleweek van de Daviscup. De Canadees heeft een rugblessure en is niet op tijd fit. Brayden Schnur, de nummer 94 van de wereld, neemt de plek van Raonic over.

Bij de vernieuwde Daviscup wordt van 18 tot en met 24 november een finaleweek gespeeld in Madrid. In totaal doen er achttien landen mee, waaronder Nederland. Canada neemt het in groep F op tegen de Verenigde Staten en Italiƫ.

De zes groepswinnaars gaan door naar de kwartfinales, net als de twee beste nummers twee.