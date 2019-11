Van der Poel en Brand naar wereldbeker Tabor

Mathieu van der Poel maakt komende zaterdag zijn rentree in de wereldbeker veldrijden. De regerend wereldkampioen, die zondag voor de derde keer de Europese titel veroverde, is opgenomen in de selectie voor de wedstrijd in het Tsjechische Tabor. De Brabander won de cross vorig jaar met overmacht.

De wedstrijd in Tabor is de vierde in de cyclus van de wereldbeker; Van der Poel was er de eerste drie niet bij. De Belg Eli Iserbyt, die zondag op de EK in het Italiaanse Silvelle zilver pakte, won alle wedstrijden en leidt soeverein het klassement.

David van der Poel, die zich met een pijnlijke rug terugtrok voor de EK, sluit weer aan. “Hopelijk heeft de rust David goed gedaan en kan hij weer naar zijn niveau toegroeien de komende weken”, aldus bondscoach Gerben de Knegt.

Bij de vrouwen zit Lucinda Brand weer in de selectie. Zij won vorig jaar de wereldbeker in Tabor. Kersvers Europees kampioene Yara Kastelijn start ook in Tabor, evenals Annemarie Worst (brons op EK) en Ceylin del Carmen Alvarado, die zondag in Silvelle het goud won bij de beloften.