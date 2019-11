Verzet groeit tegen inkrimpen Diamond League

Er is groeiend verzet onder atleten tegen de inkrimping van de Diamond League. De nieuwe atletenvakbond die door de Amerikaanse hink-stap-springer Christian Taylor is opgericht, krijgt veel bijval. Tientallen atleten hebben zich al aangemeld bij The Athletics Association. “De reacties zijn tot dusver sensationeel”, aldus Taylor.

Hij is de drijvende kracht achter het verzet. De tweevoudig olympisch- en viervoudig wereldkampioen is teleurgesteld over het schrappen van vier traditionele atletiekonderdelen uit het programma van de Diamond League. Het hink-stap-springen, de 200 meter, de 3000 meter steeplechase en het discuswerpen komen in 2020 niet meer voor in de reeks van topwedstrijden in de atletiek.

De internationale atletiekfederatie IAAF streeft met de hervormingen naar een compacte show van anderhalf uur, aantrekkelijk voor de televisiekijker. Taylor gruwt van die insteek en wil met zijn vakbond inspraak afdwingen bij de besluitvorming van de IAAF. “Onze sport gaat over eenheid en diversiteit; het schrappen van deze onderdelen brengt grote schade toe aan onze sport.”