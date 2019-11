Achtste zege op rij basketballers Celtics

De basketballers van Boston Celtics hebben hun achtste overwinning op rij geboekt in de Amerikaanse NBA. De ploeg verstevigde met de zege van 116-106 op Dallas Mavericks de eerste positie in de oostelijke divisie.

Kemba Walker was topschutter bij de Celtics met 29 punten. Hij wierp er acht 3-punters in. Jaylen Brown maakte 25 punten en pakte 11 rebounds. Boston miste wel forward Gordon Hayward, die zes weken buitenspel staat met een breuk in zijn linkerhand. Luka Doncic was de uitblinker bij de ploeg uit Dallas met 34 punten.