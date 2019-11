Albon ook in 2020 teamgenoot Verstappen

Alexander Albon blijft in 2020 teamgenoot van Max Verstappen bij het team van Red Bull in de Formule 1. De 23-jarige Thaise coureur verving halverwege het seizoen de Fransman Pierre Gasly en heeft zoveel indruk gemaakt, dat hij ook voor volgend jaar het vertrouwen krijgt van de teamleiding.

Albon promoveerde na de Grote Prijs van Hongarije van Toro Rosso naar Red Bull. Hij nam het stoeltje over van Gasly, die tegenviel en ‘degradeerde’ naar Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. In de zeven races die Albon voor de Oostenrijkse renstal reed, eindigde hij alle keren bij de eerste zes. Hij scoorde in totaal 68 punten, meer zelfs dan Verstappen.

Albon had op papier concurrentie van Gasly en de Rus Daniil Kviat voor het tweede stoeltje naast onbetwiste kopman Verstappen. “Alex heeft bijzonder goed gepresteerd sinds zijn debuut voor Red Bull in de Grote Prijs van België. De resultaten spreken voor zich en hij heeft zijn plek bij Red Bull voor volgend jaar meer dan verdiend”, aldus teambaas Christian Horner. “Alex is heel constant en zijn reputatie als een taaie en felle racer groeit.”

Albon reageerde verheugd. “Fantastisch dat ik volgend jaar weer samen met Max een team vorm. Ik ben een gelukkig mens en ben Red Bull heel dankbaar voor deze kans. Ik neem de ervaringen van dit jaar mee en wil volgend jaar voorin meevechten”, aldus de Thai, die ook de Britse nationaliteit heeft.

Toro Rosso heeft inmiddels bevestigd dat Gasly en Kviat in 2020 ook weer het rijderskoppel van deze renstal vormen.